Szabó Zsófi van a Demokrata legfrissebb számának címlapján, a lapnak adott interjúban pedig közéleti szerepvállalásáról, keresztény értékrendjéről és politikai meggyőződéséről beszélt.

Mint elmondta, a közélei érdeklődése az anyasággal és az életkorával együtt fokozatosan alakult ki és erősödött meg. Felidézte, mi volt az a pillanat, amikor először tudatosult benne, hogy a politika valamilyen módon része az életének. Ez egy székesfehérvári nagygyűlésen volt, amikor édesapja, Szabó Gyula színművész egy négylevelű lóherét nyújtott át Orbán Viktornak. Ha egyetlen pillanathoz kellene kötni, mióta fideszes, a 2002-es Kossuth téri gyűlést mondaná, bár akkor még elmondása szerint nem érdekelte őt a politika.

Mikor huszonévesen bekerült a médiába, azt a tanácsot kapta, maradjon politikailag semleges, különben támadások érhetik. Emiatt falat húzott maga köré, tudatosan kerülte a közéleti megszólalásokat. Bár pályáját a TV2-nél kezdte, 2014-ben átment az RTL-hez, de nem azért, mert ellenzékivé vált, hanem mert szakmai lehetőségeket keresett, szögezte le.

„Akkor még nem volt ennyire egyértelmű, hogy az RTL ellenzéki, a TV2 pedig kormánypárti csatorna. Az RTL-nél jobboldali gondolkodásúként sokszor éreztem, hogy szükségem volna tanácsokra, hogy hitelesebben tudjak hozzászólni bizonyos témákhoz, de akkor még nem volt elég bátorságom ahhoz, hogy segítséget kérjek, hiszen tudatosan kerültem a politikát. Ez csak 2017-ben változott meg, amikor a szülés után visszatértem a TV2-höz, és a Mokka műsorvezetője lettem” – fogalmazott a műsorvezető.

Hozzátette, utolsó RTL-es éveiben már érezte, hogy nem az az ő közege: „fuldokoltam, nem találtam a helyem”. Ezzel szemben, amikor átkerült a Mokkába, azt érezte, hazaérkezett. Ott szakmailag és emberileg is kiegyensúlyozottabb lett.

Olyan megerősítést és támogatást kaptam, amelyben végre ki tudtam mondani: nem akarok úgy tükörbe nézni jövőre, hogy az ismertségemet és a követői bázisomat nem arra használtam, amire igazán szerettem volna. Arra, hogy értéket képviseljek, és ne féljek megszólalni olyan társadalmi kérdésekben, amelyek mellett nem lehet csendben elmenni. Tisztában vagyok vele, hogy sokan elfordultak tőlem amiatt, mert nyíltan kiállok Orbán Viktor mellett. Nem bánom. Nem haragszom emiatt senkire, és nem gondolom, hogy bárki rosszabb ember lenne azért, mert másként látja a világot. Nem a másként gondolkodókkal van bajom, hanem azokkal, akik támadnak, akik durva kifejezésekkel illetik akár a miniszterelnök urat, akár engem.

Hogy melyik az a bántó kifejezés, amit a legnehezebb feldolgoznia, Szabó Zsófi azt mondta, egy különösen mélyen megérintette:

Azt írták, hogy apukám forog a sírjában. Ez nemcsak engem és a szüleimet sérti, hanem azt az értékrendet is, amit tőlük örökül kaptam. […] Nem tudom, mit gondolna, ha látott volna a Békemeneten, nem beszélhetek a nevében, de azt pontosan tudom, milyen értékek szerint nevelt, és azt is tudom, mit gondolt akkor, amikor átadta a miniszterelnök úrnak a négylevelű lóherét.

Amikor felkérést kapott, hogy legyen alapító tagja a Gazdálkodj okosan néven induló Digitális Polgári Körnek, úgy érezte, eljött az idő, hogy nyíltan felvállalja a véleményét. Utána felpörögtek az események: a Női Digitális Polgári Köt nagykövete lett, majd szeptember végén Rákay Philippel együtt vezette az Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. Ez utóbbi szakmailag is mérföldkövet jelentett az életében, „de emberileg talán még inkább”.

„Azóta sokan elfordultak tőlem, de még sokkal többen álltak mellém. Ismeretlenek megállítanak az utcán és megköszönik a bátor kiállásomat. Vannak, akik meglepődve kérdezik: »Neked erre mi szükséged volt?«” – mondta.

Leszögezte: közéleti szerepvállalásának nem az a célja, hogy lehetőségekhez jusson vagy anyagilag jobb élete legyen, hiszen influenszerként és műsorvezetőként elég jól keres.

Ez egy határozott kiállás azon értékek mellett, amelyek számomra nőként és anyaként fontosak. Sokkal egyszerűbb lenne média- és felhajtásmentes életet élni. Egyre jobban vágyom rá. Csak bevonulni egy lovardába, hogy mindenki hagyjon békén. Talán pár év múlva ennek is eljön az ideje. De most nem ez az én utam. Most az a cél vezérel, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök.

Tapasztalata szerint a „másik oldalon” jelen van a gyűlöletkeltés, egyesek a halálát kívánják. Őt leginkább a tisztelet hiánya zavarja, és az, amikor a miniszterelnökről „felháborító stílusban beszélnek”. Hozzátette: ez visszafelé is igaz, például szerint azt sem helyes, hogy Magyar Péter Manfred Weber láncos kutyájaként ábrázolták.

Orbán Viktort karizmatikus vezetőnek tartja, és szerinte „Európában szinte egyedülálló módon” hazánkban bárki biztonságban érezheti magát az utcán.

Sok ellenzéki hang követel rendszerváltást, miközben gyakran hiányzik a világos, konkrét jövőkép. Csak azt szeretnék, hogy ne az folytatódjon, ami most van. Pedig amiben most élünk, az érték. Ha egyetlen társadalmi ügyet kellene kiemelni, ami miatt a jelenlegi kormány mellett érdemes szavazni, az egyértelműen a béke.