„Bármilyen is a politika, ilyen nem fér bele” – mondta a Magyar Pétert láncos kutyaként ábrázoló AI-fotóról Szabó Zsófi

2025. 10. 25. 07:46
A fideszes médiabirodalomhoz tartozó megyei lapok összehangoltan egy olyan, mesterséges intelligenciával készített képet közöltek, amelyen Magyar Péter négykézláb, a Manfred Weber néppárti elnök által tartott pórázon látható, a háttérben ukrán zászlók sokaságával (a miniszterelnök pedig kissé slankítva, magyar zászlós tömeg előtt). A Tisza Párt elnöke ezt úgy kommentálta: Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló lejáratókampányt folytat a kihívója ellen.

Egyebek mellett erről a képről kérdezte Szabó Zsófit a Békemeneten egy online riporter. A TV2 műsorvezetője azt mondta, ő nem tudja, ki csinálta a szerkesztett fotót. Mikor megkérdezték, neki ez belefér-e az értékrendjébe, így felelt:

Szerintem semmi ilyen nem fér bele. Bármilyen is a politika, ilyen nem fér bele.

Orbán Viktor-os pulcsijáról is mondott pár szót, de 600 ezres napszemüvege ebben az interjúban nem került szóba.

 

Szabó Zsófi médiakarrierjét alábbi cikkünkben foglaltuk össze:

„A jó oldalon állok” – elég kacskaringós úton jutott el Szabó Zsófi a Békemenetig
Ő lett a Fidesz egyik legfontosabb celebje 2025-re – a DPK-k első nagygyűlésén már műsorvezetőként virított, legutóbb pedig Orbán Viktort ábrázoló pulcsiban írt arról: „tudom, hogy a jó oldalon állok.”

