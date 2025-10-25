„Bármilyen is a politika, ilyen nem fér bele” – mondta a Magyar Pétert láncos kutyaként ábrázoló AI-fotóról Szabó Zsófi

A fideszes médiabirodalomhoz tartozó megyei lapok összehangoltan egy olyan, mesterséges intelligenciával készített képet közöltek, amelyen Magyar Péter négykézláb, a Manfred Weber néppárti elnök által tartott pórázon látható, a háttérben ukrán zászlók sokaságával (a miniszterelnök pedig kissé slankítva, magyar zászlós tömeg előtt). A Tisza Párt elnöke ezt úgy kommentálta: Orbán Viktor a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló lejáratókampányt folytat a kihívója ellen.

Egyebek mellett erről a képről kérdezte Szabó Zsófit a Békemeneten egy online riporter. A TV2 műsorvezetője azt mondta, ő nem tudja, ki csinálta a szerkesztett fotót. Mikor megkérdezték, neki ez belefér-e az értékrendjébe, így felelt:

Szerintem semmi ilyen nem fér bele. Bármilyen is a politika, ilyen nem fér bele.

Orbán Viktor-os pulcsijáról is mondott pár szót, de 600 ezres napszemüvege ebben az interjúban nem került szóba.

