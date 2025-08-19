Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke mellett kisebb meglepetés, hogy Gönczi Gábor és Szabó Zsófi Tv2-s műsorvezetők is alapító tagjai lettek a gazdasági témájú Digitális Polgári Körnek. Orbán Viktor Palóc Andrét, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivőjét bízta meg azzal, hogy legyen a Gazdálkodj Okosan DPK csapatvezetője, amelyhez még csatlakozott Lóga Máté és Fónagy János, a minisztérium két államtitkára is.

Palóc az alapítók névsora mellett a DPK-ról azt írja: hisznek abban, hogy „a gazdaságról mindenkinek joga van beszélni, hiszen a mindennapi pénzügyek mindannyiunk életét érintik”. Állítása szerint az a céljuk, hogy a digitális teret arra használják, hogy hiteles információkat osszanak meg közérthetően, segítve mindenkit abban, hogy jobb pénzügyi döntéseket tudjon hozni.

A Gazdálkodj Okosan tagja Lentner Csaba Fidesz-párttag közgazdász is, aki nagy csodálója Matolcsy Györgynek – 2016-ban szobrot is állíttatott volna neki –, és a Magyar Nemzeti Bank PADME nevű alapítványának kuratóriumi tagjai is volt tavalyig. A VálaszOnline-nak korábban azt mondta, hogy a valószínűsíthetően százmilliárdos vagyonvesztéssel járó MNB-botrányban nem tartja magát felelősnek.

A gazdasági témájú DPK-nak Gönczi, a Tv2-n a talán legalákérdezősebb Orbán-interjúkat készítő műsorvezető és a kormánypárti médiában több helyen is megfordult Szabó mellett Kacsóh Dániel és Kohán Mátyás mandineres főszerkesztő-helyettes és újságíró, illetve Szűcs Gábor megafonos megmondóember is a tagja. A csapathoz több kormányközeli think thank-től és intézettől is csatlakoztak: Hortay Olivér a Századvégtől, Talabér Krisztián a Nézőpont Intézettől, Sebestyén Géza az MCC-től, Pásztor Szabolcs pedig az Oeconomus Gazdaságkutatótól.

A Digitális Polgári Kör tagja továbbá Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, illetve Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke is.

Orbán Viktor a tusványosi beszédében jelentette be a a Digitális Polgári Körök (DPK) elindítását. Ezek az egyelőre leginkább zárt Facebook-csoportokban szerveződő, tematikus közösségek a Harcosok Klubja békésebb alternatívái lennének a miniszterelnök állítása szerint. Orbáné volt az elsőként megalapított DPK, amelyben többek között Dopeman, Schmidt Mária és Rákay Philip is alapító, azóta a Fidesz-politikusok sorra alapítják a csoportjaikat. Kocsis Máté például zebrásat, Kubatov Gábor fradistát, Szentkirályi Alexandra pedig budapesti DPK-t alapított.