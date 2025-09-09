szabó zsófiorbán viktorrákay philip
Szórakozás

Szabó Zsófi lesz Rákay Philip műsorvezetőtársa a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján

TV2
admin Grósz Petra
2025. 09. 09. 08:59
TV2

Nemrég az Index számolt be arról, hogy Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök online felületén bejelentette, ki lesz Rákay Philip műsorvezetőtársa a szeptember 20-ai, „Digitális honfoglalás” címet viselő első DPK-találkozón.

Sokan találgattátok, vajon ki lesz Rákay Philip társa szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján. Most lehull a lepel. A rendezvény másik házigazdája nem más, mint Szabó Zsófi, aki örömmel fogadta el a felkérésemet

– olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.

Mint ismeretes, augusztusban Szabó Zsófi is alapító tagja lett a gazdasági témájú Digitális Polgári Körnek, múlt héten pedig nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

Kapcsolódó
Szabó Zsófi nagykövetként csatlakozott a Digitális Polgári Körökbe
Szentkirályi  Alexandra mellé.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025

Friss

Népszerű

Összes
Ázsia Expressz: Barnai Judit és Curtis árva gyerekekkel találkoztak, a kosaras sírva fakadt az életkörülményeiket látva
Holdampf Linda menyasszony lett, épp aszpirint kevert maguknak, amikor a párja térdre ereszkedett előtte
Megszólalt Sztárbox-os sérülése után PSG Ogli: Nem vagyok jól
„Sosem voltunk egy kasszán” – Kármán Odett elmondta, mik a terveik a milliókkal, amit az Exek csatájában nyertek Kamarás Norbival
Ipari mennyiségű lesifotóval, bosszúpornóval szórakoztatta egymást több ezer magyar férfi egy internetes csoportban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik