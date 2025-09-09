Szabó Zsófi lesz Rákay Philip műsorvezetőtársa a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján

Nemrég az Index számolt be arról, hogy Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök online felületén bejelentette, ki lesz Rákay Philip műsorvezetőtársa a szeptember 20-ai, „Digitális honfoglalás” címet viselő első DPK-találkozón.

Sokan találgattátok, vajon ki lesz Rákay Philip társa szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján. Most lehull a lepel. A rendezvény másik házigazdája nem más, mint Szabó Zsófi, aki örömmel fogadta el a felkérésemet

– olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.

Mint ismeretes, augusztusban Szabó Zsófi is alapító tagja lett a gazdasági témájú Digitális Polgári Körnek, múlt héten pedig nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.