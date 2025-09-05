Szabó Zsófi nagykövetként csatlakozott a Digitális Polgári Körökbe

Szabó Zsófi csatlakozott nagykövetként a Női DPK-hoz! – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. „Közösségünkben az indulás óta már sok fontos kérdés előkerült. Ki, milyen kihívásokkal találkozott a tanévkezdés kapcsán, ki mit gondol az online nyilvánosságról vagy épp az, hogy ki, hogy oldja meg a rendszeres sportolást. Nap mint nap megmutatjuk, hogy mi nők hogyan tudjuk közös értékeink mentén formálni Magyarország jövőjét” – tette hozzá a Fidesz politikusa.

Szabó Zsófi nemrég adott interjút, akkor a gyermeknevelésről beszélt hosszan: