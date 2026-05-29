649 millióért eladó a börtön elől külföldre szökött Fürst György luxusvillája, a garázsban ma is ott áll a hírhedt Rolls-Royce-a

„Mindazoknak, akik keresik a különlegeset, keresik a luxust” – egyebek közt ez olvasható egy budapesti, III. kerületi luxusvilla hirdetésében, amely egy 526 négyzetméteres, panorámás, beltéri medencés és ötállásos garázzsal rendelkező ingatlant kínál eladásra.

A 649 millió forintért árult luxusvilláról a 24.hu megtudta, hogy a börtönbüntetése elől külföldre menekült Fürst György érdekeltsége, akit tavaly hat és fél év letöltendő börtönre ítélt a bíróság a 2016 óta zajlott „parkolási maffiás” perben.

Mint lapunk is beszámolt róla, már az ítélethirdetés után keringtek hírek arról, hogy az egykori szocialista politikus nem vonult be a kijelölt büntetés-végrehajtási intézménybe, majd a 444.hu megtudta, hogy Izraelbe szökött. A lap úgy értesült, hogy a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal Fürst megkapta az alija-jogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt.