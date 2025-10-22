békemenetfideszoktóber 23orbán viktor
Élet-Stílus

„A jó oldalon állok” – elég kacskaringós úton jutott el Szabó Zsófi a Békemenetig

admin Besenyei Balázs
2025. 10. 22. 18:33
Ő lett a Fidesz egyik legfontosabb celebje 2025-re, noha egy időben a kormánypárti sajtó előszeretettel pécézte ki a magánéletében hozott döntései miatt. A Digitális Polgári Körök első nagygyűlésén már műsorvezető volt, később Orbán Viktort ábrázoló pulcsiban írt arról: „tudom, hogy a jó oldalon állok” – így végérvényesen elköteleződött a kormány mellett.

Szabó Zsófi kapcsán az egész ország tudja, hogy édesapja, Szabó Gyula kitűnő színművész volt, aki játékfilmekben, tévésorozatokban és szinkronszerepekben is maradandót alkotott. Nem véletlen, hogy a színészi pályán követte őt a lánya is, aki ugyan klasszikus színészetet nem tanult, inkább a TV2 egykori teleregényében, a Jóban Rosszban című sorozatban alapozta meg celebségét.

2009-től 2014-ig szerepelt a szappanoperában, majd egyre inkább prominens bulvárszereplővé nőtte ki magát a hazai kereskedelmi televíziózásban, háttérbe szorítva a színészi munkákat.

4 fotó

Noha egy-két alkalmi szerep kedvéért még vissza-visszatért a színészethez, alapvetően ma már az influenszerkedés és a tévéműsorokban való szereplés jelenti a fő munkáját. Előbbiről nemrég azt mondta:

Nem túlzás azt mondani, hogy évek óta magasabb a jövedelmem influenszerként, mint műsorvezető-előadóművészként.

Ennek bizonyára köze van ahhoz, hogy Szabó Zsófi az egyik legtöbb követővel bíró magyar híresség itthon: közel 390 ezer felhasználó kíváncsi arra, mi történik vele a közösségi oldalán.

De vissza a celebkedéshez: A 2010-es években felváltva szerepelt az RTL-en és a TV2-n, nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy valamelyik csatornának az arca volna. 2014-ben azonban jelentős feladatot kapott az RTL-től: az X-Faktor tehetségkutató műsorvezetője lett, azokra az időkre így emlékszik:

Mindenféle gyakorlat nélkül találtam ott magamat egy nagyszabású élő show-ban. Aztán, ahogy telt az idő, és egyre többet voltam képernyőn, úgy fejlődtem és szereztem rutint.

RTL

Később ugyancsak ettől a csatornától ismét fontos feladatot kapott: a Reggeli műsorvezetője lett, ahol egészen 2023-ig dolgozott. Eközben újfajta kihívások is megtalálták: egy idő után már nem kizárólag mellékszereplőként számítottak rá a tévés producerek egy-egy nagyszabású celebshow-ban, hanem zsűritagként is. Az Álarcos Énekes formátumában például már nyomozóként láthatták a nézők hétről hétre.

Figyelemre méltó lépés volt a magyar bulvárszcénában, amikor 2024-ben kiderült, hogy visszatért az anyacsatornájához, az akkor már javában kormánypárti elköteleződést sugárzó TV2-höz, ahol nem csak műsorvezető lett, hanem a csatorna kiemelt arca is. Visszatéréséről akkor azt mondta:

Eltelt 15 év, a TV2 az anyacsatornám. Van az az érzés, amikor az ember világot szeretne látni, kalandokat átélni, de amikor hazaérsz, akkor rájössz, hogy mindenhol jó, de legjobb otthon.

Szabó arról sosem nyilatkozott, hogy a TV2 magyar politikában elfoglalt mostani helye befolyásolta-e abban, hogy újra aláírt hozzájuk, mindenesetre fontosabbnál fontosabb feladatok találták meg az idő előrehaladtával.

A Mokka egyik házigazdája lett, majd az Újratervezésé, de a Sztárban Sztár online műsorvezetőjeként is eggyel följebb lépett a TV2-s ranglétrán. A kereskedelmi tortaszeletre kétségtelenül A Nagy Duettben való zsűrizés tette föl a cseresznyét: az ítész szerep egészen más típusú lehetőséget kínált, mint bármi korábban.

5 fotó

Mikor és hogyan jött képbe nála a politika?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lázár: A sofőr rosszulléte vezetett a szolnoki buszbalesethez; fájdalomdíjat fizetnek az érintetteknek
A békecsúcs elnapolása szembemegy mindennel, amit Orbán Viktor állított a békéről
„Csak belekentem a fiú hajába azt a ragacsos valamit, amivel bekenték a kilincset” – védekezett a diák megverésével vádolt nevelőtanár
Szolnoki buszbaleset: „Aki állva utazik, kockázatot vállal”
A MÁV megerősítette, hogy a CÖF különvonatot bérelt a Békemenetre, és egy másik vonathoz is plusz kocsikat csatoltattak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik