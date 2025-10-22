„A jó oldalon állok” – elég kacskaringós úton jutott el Szabó Zsófi a Békemenetig

Szabó Zsófi kapcsán az egész ország tudja, hogy édesapja, Szabó Gyula kitűnő színművész volt, aki játékfilmekben, tévésorozatokban és szinkronszerepekben is maradandót alkotott. Nem véletlen, hogy a színészi pályán követte őt a lánya is, aki ugyan klasszikus színészetet nem tanult, inkább a TV2 egykori teleregényében, a Jóban Rosszban című sorozatban alapozta meg celebségét.

2009-től 2014-ig szerepelt a szappanoperában, majd egyre inkább prominens bulvárszereplővé nőtte ki magát a hazai kereskedelmi televíziózásban, háttérbe szorítva a színészi munkákat.

4 fotó

Noha egy-két alkalmi szerep kedvéért még vissza-visszatért a színészethez, alapvetően ma már az influenszerkedés és a tévéműsorokban való szereplés jelenti a fő munkáját. Előbbiről nemrég azt mondta:

Nem túlzás azt mondani, hogy évek óta magasabb a jövedelmem influenszerként, mint műsorvezető-előadóművészként.

Ennek bizonyára köze van ahhoz, hogy Szabó Zsófi az egyik legtöbb követővel bíró magyar híresség itthon: közel 390 ezer felhasználó kíváncsi arra, mi történik vele a közösségi oldalán.

De vissza a celebkedéshez: A 2010-es években felváltva szerepelt az RTL-en és a TV2-n, nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy valamelyik csatornának az arca volna. 2014-ben azonban jelentős feladatot kapott az RTL-től: az X-Faktor tehetségkutató műsorvezetője lett, azokra az időkre így emlékszik:

Mindenféle gyakorlat nélkül találtam ott magamat egy nagyszabású élő show-ban. Aztán, ahogy telt az idő, és egyre többet voltam képernyőn, úgy fejlődtem és szereztem rutint.

Később ugyancsak ettől a csatornától ismét fontos feladatot kapott: a Reggeli műsorvezetője lett, ahol egészen 2023-ig dolgozott. Eközben újfajta kihívások is megtalálták: egy idő után már nem kizárólag mellékszereplőként számítottak rá a tévés producerek egy-egy nagyszabású celebshow-ban, hanem zsűritagként is. Az Álarcos Énekes formátumában például már nyomozóként láthatták a nézők hétről hétre.

Figyelemre méltó lépés volt a magyar bulvárszcénában, amikor 2024-ben kiderült, hogy visszatért az anyacsatornájához, az akkor már javában kormánypárti elköteleződést sugárzó TV2-höz, ahol nem csak műsorvezető lett, hanem a csatorna kiemelt arca is. Visszatéréséről akkor azt mondta:

Eltelt 15 év, a TV2 az anyacsatornám. Van az az érzés, amikor az ember világot szeretne látni, kalandokat átélni, de amikor hazaérsz, akkor rájössz, hogy mindenhol jó, de legjobb otthon.

Szabó arról sosem nyilatkozott, hogy a TV2 magyar politikában elfoglalt mostani helye befolyásolta-e abban, hogy újra aláírt hozzájuk, mindenesetre fontosabbnál fontosabb feladatok találták meg az idő előrehaladtával.

A Mokka egyik házigazdája lett, majd az Újratervezésé, de a Sztárban Sztár online műsorvezetőjeként is eggyel följebb lépett a TV2-s ranglétrán. A kereskedelmi tortaszeletre kétségtelenül A Nagy Duettben való zsűrizés tette föl a cseresznyét: az ítész szerep egészen más típusú lehetőséget kínált, mint bármi korábban.

5 fotó

Mikor és hogyan jött képbe nála a politika?