Sztárban Sztár All Stars: kiesett Péterffy Lili, aki Liptai Claudiától komoly kritikát kapott

Vasárnap újabb kiesőt hozott a Sztárban Sztár All Stars adása: Veréb Tamás és Péterffy Lili „Lelle” kerültek a veszélyzónába. Előbbi Tom Jonest, Péterffy pedig Britney Spearst utánozta az adásban.

Ez Liptai Claudiának tetszett a legkevésbé a zsűriben, elmondta, hogy semmit nem hallott vissza Britney-ből, de nem tudja, mi volt a baj.

Nem is hallottam, mit énekelsz, ez nekem nagyon meglepő. Fél pillanatig nem hallottam Britney-t. Azon kívül, hogy nem hallottam Britney-t, úgy éreztem, csináltan voltál szexi… a helyedben azt mondtam volna, nem kell ennyi koreó, legyen helyette, hogy állok, nézek, legyen több Britney.

A nézők döntöttek, a legkevesebb szavazatot Péterffy Lili kapta, akinek így búcsúznia kellett a versenytől. Az adás után a műsor online riportere, Szabó Zsófi faggatta a sírás szélén álló énekest.

„Élőben vagyunk?!” – vágott bele Szabó, azzal folytatva:

Én itt a végén már annyira menni akarok haza aludni, a végén meg megsirat ez a nő

– mondta, de előtte hozzátette, „ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete”. Később pedig arról érdeklődött Péterffynél, mi volt a kedvenc pillanata a műsorban, hozzátéve: ne búslakodjon, hogy kiesett.