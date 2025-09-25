„Komoly a body” – máris esküvőt vizionált Viktor gazda, amikor meglátta bikiniben választottját

Viktor gazda és Bogi Montenegró tengerparti városába, Kotorba mentek álomrandira. A medencénél a Házasodna a gazda párkeresője először pillanthatta meg választottja idomait, és zavarba jött a látványtól.

Ilyen egy Viktor-csaj, amit én a fejemben elképzelek: vékony lábak, kis popsi, jó kis mellek. A hajon alakítanék, mert a szőkéket szeretem, de azért van benne fantázia, jól érzem magam vele

– mondta el a gazda, aki a lánynak is megjegyezte, hogy tetszik neki fürdőruhában.

Itt azért komoly a body!

– szólt a dicséret.

Viktor azt is mondta, így most már biztos benne, hogy jól döntött, és semmibe nem tud belekötni Boginál.

Mi lesz így a végén? Tényleg megtalálom itt az asszonyom? Jövőre lagzi. Jönnek a koszorúslányok, mi?

Bogi a jövőt illetően elmondta, jól érzi magát az utazáson, de két nap után még nem tud arra válaszolni, mi lesz később.