házasodna a gazdaviktor gazda
Szórakozás

„Komoly a body” – máris esküvőt vizionált Viktor gazda, amikor meglátta bikiniben választottját

admin Csontos Kata
2025. 09. 25. 07:03

Viktor gazda és Bogi Montenegró tengerparti városába, Kotorba mentek álomrandira. A medencénél a Házasodna a gazda párkeresője  először pillanthatta meg választottja idomait, és zavarba jött a látványtól.

Ilyen egy Viktor-csaj, amit én a fejemben elképzelek: vékony lábak, kis popsi, jó kis mellek. A hajon alakítanék, mert a szőkéket szeretem, de azért van benne fantázia, jól érzem magam vele

mondta el a gazda, aki a lánynak is megjegyezte, hogy tetszik neki fürdőruhában.

Itt azért komoly a body!

– szólt a dicséret.

Viktor azt is mondta, így most már biztos benne, hogy jól döntött, és semmibe nem tud belekötni Boginál.

Mi lesz így a végén? Tényleg megtalálom itt az asszonyom? Jövőre lagzi. Jönnek a koszorúslányok, mi?

Bogi a jövőt illetően elmondta, jól érzi magát az utazáson, de két nap után még nem tud arra válaszolni, mi lesz később.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Cardi B 5 milliót költött a gyémánt fenékpiercingjére: nincs nagy meglepetés, hol vesztette el
Újlipóti reggelizőben bukkant fel Kit Harington, a Trónok harca Havas Jonja
Szoboszlai Dominik családi fotót posztolt: feleségével együtt ölelik a kislányukat
Herceg Erika: Engem a nagy tapasztalatom miatt ültettek a Megasztárba
Medencét, wellnessrészleget építenének az új tulajdonosok a Lázárék által odaajándékozott kastélyokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik