kvízcelebek
Kvíz: melyik celeb adta ezt a különleges nevet a gyerekének?

Olajos Piroska
admin Csontos Kata
2025. 09. 13. 05:00
Olajos Piroska
A hazai hírességek szinte sportot csinálnak abból, melyikük tud ritkább nevet adni a gyerekének. Összegyűjtöttük a legextrább választásokat – kitalálod, melyik kihez köthető?

A 24.hu-n további kvízeket itt talál:

