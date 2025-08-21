Lilu Sulyok Tamás módosított posztjáról: Mennyire ciki ez, te úristen!

Módosítottak Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtök reggeli, a munkácsi rakétatámadásról szóló bejegyzésén. Az eredeti szövegében az szerepelt, hogy:

Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.

Mi is ezt szemléztük, de egy órával később az államfő bejegyzéséből eltűnt, hogy ez egy orosz támadás volt, és már csak az szerepel benne, hogy „a Munkácsot ért rakétatámadás”.

Az ügyre reagált többek között Magyar Péter és Dobrev Klára is, a celebvilágból pedig Lilu:

ÁLLAMFŐ. Bocs: államfő. Mennyire ciki ez, te úristen! 9:33 után, nem tudja valaki, ki indított rakétatámadást?

– utalt Lilu az abban az időben módosított Sulyok-posztra.