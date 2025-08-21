Magyar Péter: Sulyok Tamás mélységesen szégyellje magát

„Mélységes szomorúsággal értesültünk a Munkács városát és ezzel magyar honfitársainkat ért orosz rakétatámadásról. Jobbulást kívánunk a sérülteknek!” – írja Magyar Péter, majd rátér Sulyok Tamás módosított bejegyzésére.

Sulyok Tamás báb köztársasági elnök pedig mélységesen szégyellje magát! Az “elnök” az eredeti posztjában még orosz rakétatámadásról írt, majd törölte az orosz szót a bejegyzéséből…Mindig van lejjebb.

– írja a Tisza Párt elnöke, aki annyit még hozzátett, hogy reméli, Szijjártó Péter már bekérette Oroszország nagykövetét.