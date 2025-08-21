Dobrev Klára: Szégyen egy ilyen köztársasági elnök!

Szégyen egy ilyen köztársasági elnök!

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke így reagált a Facebook-oldalán arra, hogy Sulyok Tamás államfő munkácsi rakétatámadásról szóló bejegyzéséből kitörölték az „orosz” szót. Dobrev Klára szerint kérdéses, hogy a köztársasági eénök érzi-e, mennyire fájóan kínos, hogy nem meri leírni, az oroszok voltak a támadók.

Micsoda képmutatás az együttérzése! Mert valójában csak Orbán Viktorral hajlandó közösséget vállalni, a szervilitás csúcsa, amit csinál. Szégyen ez az ember!

A DK elnöke egy előző bejegyzezésében a munkácsi rakéttámadás kapcsán azt írta, hogy Putyin elnök menjen a pokolba az agressziójával együtt.

És vigye magával Orbán Viktort is, ha a magyar miniszterelnök a munkácsi támadás után még mindig inkább az orosz diktátor vállát veregeti. (…) A háború kirobbanása óta soha nem volt még ilyen közel a magyarokhoz az oroszok brutális agressziója.

Dobrev Klára azt szeretné, ha egy nappal augusztus 20-a után kiderülne: mit jelent valójában a jobboldalnak a nemzet.

Hogy ez valódi összetartozás, vagy színtiszta szavazatvásárlás, amit fennkölt, ragacsos mázzal öntenek le, hogy jobban eladható legyen?!

Az nem kérdés, hogy a DK elítéli az orosz agressziót, ám Dobrev Klára szerint Orbán Viktornak is ezt kellene tennie, mert egyébként újra csak azt bizonyítja, hogy

csak egy báb Putyin kezében és cinkos egy olyan bűnben, amit soha nem fog lemosni magáról.

Orbán Viktor csütörtökön délelőtt nem reagált a hajnali támadás hírére, pedig közösségi oldalán többen külön is kérték erre.