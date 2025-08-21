Rakétatámadás érte Munkácsot, többen megsérültek

12 ember megsérült Munkácson egy orosz rakétatámadásban – írja a 444 a RadioSvoboda cikke alapján. A jelentés szerint hat embert kórházba szállítottak.

A támadás miatt a város hivatalos oldalán arra kérték a lakosságot, hogy ne nyissanak ablakot, és az utcára se menjenek ki.

Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok – írja a 444. A lap cikke szerint Kárpátalját legutóbb 2022 májusában érte találat, akkor Volócón lőttek szét egy elektromos alállomást és egy vasútállomást.