Molnár Áron is üzent a posztját módosító Sulyok Tamásnak: Annyira Putyin seggében vagytok, hogy még ezt sem mondhatjátok ki?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 08. 21. 16:58
Varga Jennifer / 24.hu

Egyre több közéleti szereplő reagál Sulyok Tamás megváltoztatott Facebook-posztjára. Mint ismeretes, a köztársasági elnök csütörtök reggel azt írta az oldalán:

„Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.”

Egy órával később azonban a bejegyzésből eltűnt, hogy ez egy orosz támadás volt, már csak az szerepel benne, hogy „a Munkácsot ért rakétatámadás”.

A történtekkel kapcsolatban azóta

késő délután pedig Molnár Áron is közzétette Sulyok Tamásnak címzett videóját az Instagramon.

Egyrészt nagyon-nagyon sajnálom, hogy vannak az országban olyanok, akik egy szatyor fingnak hívnak. Biztos, hogy nincs rá okuk. Mert az azt jelentené, hogy te semmit sem érsz, és csak egy bábja vagy a Fidesznek. Azt pedig el sem merném képzelni. Elég durva dolog történt Kárpátalján. 30 kilométerre a határtól, Munkácson becsapódott egy orosz rakéta. Tizenketten megsérültek, és öt embert kórházban ápolnak

– ismertette a történteket a színész, majd kérdésekkel fordult a köztársasági elnökhöz.

Kérdezhetek valamit, Tamás? Amikor tudod, hogy ez orosz rakéta volt, amikor tudod, hogy ezt Putyin katonái lőtték ki, amikor reggel fél kilenckor még azt írtad, hogy orosz rakéta csapódott be, akkor utána fél tízkor már miért úgy szerepelt a Facebook-posztod, hogy nem volt benne az »orosz« szó? Hm? Töröltétek? Megijedtél? Annyira Putyin seggében vagytok, hogy még ezt sem mondhatjátok ki? Tamás, nem szégyen ez? Értem én, hogy az orosz titkosszolgálatok már vastagon támogatják a Fidesz kampányát, de számodra nem visszataszító, hogy ennyire nincs önálló gondolatod? Mert ez csak egyetlenegy dolgot jelentene: hogy tényleg csak egy szatyor fingot érsz

– zárta mondandóját a színész, videóját pedig szokásos módon a középső ujja felmutatásával fejezte be.

 

