Lakner: A munkácsi támadás bebizonyította, hogy semeddig sem tart a magyar szuverenitás Putyinnal szemben

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 21. 15:57
Szajki Bálint / 24.hu

Lakner Zoltán politológus szerint feltűnő, hogy mennyire nem találja a megfelelő formulát a kormány a kárpátaljai orosz támadás megnevezésére.

„Nem kell ahhoz a szerkesztési előzményeket nézni, mit művel a magyar kormány, bár azért a borsófőzelék-felelős sokat tesz a helyzet tudatosításáért” – utalt Sulyok Tamás államfő posztjára, amelyben először túl merészen „orosz rakétatámadásról írt”, aztán ki kellett húznia az orosz jelzőt a rakétatámadás elől.

A digitális polgári harcosok órák leforgása alatt teleszemetelték az online teret az ukrán önmegtámadás és a hadiüzemet érő katonai csapás verziókkal, miközben egy amerikai tulajdonú kávéfőzőgyárat ért találat Munkács mellett, és hát ugye Amerika is már Trump és nem Biden. Egy biztos, a magyar kormányzat ma minden eddiginél látványosabban, széltében-hosszában bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben: semeddig

írta Lakner, aki szerint a nemzetbiztonsági kockázat a várbeli spájzban van.

