28 év képekben – Pachmann Péter pályafutása a TV2-n

2025. 08. 13. 16:41
Szerda délelőtt lapunk is megírta, hogy Pachmann Péter augusztusban elköszön a nézőktől, távozik ugyanis a TV2 képernyőjéről – anyacsatornájával azonban továbbra is kapcsolatban marad, a háttérben aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában. Mint ismeretes, Pachmann a TV2 megalakulása óta a csatorna stábjával dolgozott: több közéleti műsort is vezetett, 2016-ban pedig Péter-Szabó Szilviával megnyerték A Nagy Duett aktuális évadát. Galériánkban felidézzük, hogyan telt a műsorvezető elmúlt 28 éve a TV2-nél.
