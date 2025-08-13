Augusztusban elköszön a nézőktől Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta meghatározó arca volt a csatornának. Bár műsorvezetőként már nem láthatják őt a képernyőn, továbbra is szoros kapcsolatban marad az anyacsatornával: a háttérben aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában. Pár hónappal ezelőtti hír volt, hogy Pachmann lesz a TV2-n újrainduló Napló műsorvezetője, amit az adás eredeti műsorvezetője, Sváby András sem hagyott szó nélkül.

A mostani döntése mögött magánéleti okok állnak – Pachmann az ősztől elsősorban édesapaként szeretne jelen lenni, ami új időbeosztást és más fókuszt kíván. A képernyőtől való búcsú tehát nem visszavonulás, hanem tudatos váltás.

Több mint tízezer adással és több tízezer szakmai kilométerrel a hátam mögött különösen nehéz ez a búcsú. Az életem több mint felét a TV2 képernyőjén töltöttem. Tapasztaltabb, bölcsebb – és boldogabb – lettem, mintha ez a hatalmas kaland nem lett volna az életem része. A napokban kaptam egy üzenetet egy nézőtől, aki elmesélte, hogy gyerekként a kilencvenes évek végén engem nézett, ma pedig már nős ember, akinek a kisfia lát reggelente a Mokkában. Ennél szebb visszajelzést nem is kaphattam volna

– idézte fel emlékeit a tévés.

Szalai Vivien, a TV2 Csoport Hírigazgatója így kommentálta a búcsút: „Pachmann Péter a TV2 alapító csapatának tagjaként hosszú éveken át stabil, megbízható szakmai jelenlétével járult hozzá az infotainment műsorok sikeréhez. Köszönjük elkötelezett munkáját”.