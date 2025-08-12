14 évvel fiatalabb párja Palik Lászlóról: 23 éves korom óta várok egy olyan férfira, mint Laci

Palik László tavaly novemberben, három év együtt járás után mutatta meg először 14 évvel fiatalabb kedvesét, dr. Erős Petrát. A pár most a Meglepetésnek adott címlapinterjút, melyben a műsorvezető azt mondta, szerinte a barátnője „úgy jött a világra, hogy birtokában volt a Palik László kezelési kézikönyvnek”, mert még sosem veszekedtek. Úgy érzi, ügyvéd párja pontosan érzi őt, emellett pedig elképesztő szeretettel és érzékenységgel kezeli, amiért nagyon hálás.

Számomra sosem volt nehéz Lacival együtt élni. Nagy harmóniában vagyunk, a konfliktushelyzetek is elkerülnek minket. Laci oldalán nőnek érzem magam, és minden reggel úgy ébredek fel mellette, hogy fülig ér a szám, mert boldog vagyok, hogy ő a társam

– magyarázta dr. Erős Petra, aki elismeri, hogy a kapcsolatuk olyan, mint egy rózsaszín lányregény, de mint mondja, ezen nincs is mit szépíteni, mert ez az igazság.

23 éves korom óta várok egy olyan férfira, mint Laci. Számomra ő az ideális társ. Férfias, intelligens és humoros. Szerencsére a 13 éves fiam, Samu és a szüleim is azonnal megszerették őt. Amikor négy évvel ezelőtt bemutattam nekik, volt bennem egy kis drukk, hogy mit szólnak majd egymáshoz, de már az első találkozás is nagyon gördülékenyen ment, és azóta is nagyon jó a kapcsolat köztük

– árulta el az ügyvédnő, aki boldogan mesélte azt is, hogy Palikkal idén nyáron is sok időt töltöttek a szülei szántódi nyaralójában, mert a műsorvezető számára nagyon fontos a családi összetartozás.

Az is örömmel tölt el, hogy Laci kisebbik fia, a 16 éves Vince és az én fiam már-már testvérként tekintenek egymásra. Korosztályilag a gyerekek közül ők állnak legközelebb egymáshoz, sok időt is töltenek együtt.

A műsorvezető és az ügyvéd is volt már házas, Palik László háromszor, dr. Erős Petra pedig kétszer. A tévés azt mondja, nagyon jól érzik magukat együtt, és nincs hiányérzetük a házassági dokumentumok miatt, de úgy fogalmaz: soha ne mondd, hogy soha. Bevallása szerint a jövőt nem szokta tervezni, nem akarja tudni, mi lesz öt vagy 10 év múlva, a jelen élményeit igyekszik a legjobban megélni, amiből most van bőségesen.

A tökéletes családom mellett nagyon örülök a Legyen Ön is milliomos! sikerének, és imádom, hogy ezek szerint a tudás 2025-ben is szexi. Ebben a kvízműsorban minden benne van, amit tévésként szeretek

– mondja a tévés, aki a beszélgetés alkalmával arra is kitért, hogy bár a párjával 14 év korkülönbség van közöttük, ez nem zavarja őket.

Eddig egyik páromtól sem kértem el a személyi igazolványát a megismerkedésünkkor, Petránál sem voltam kíváncsi a korára. Úgy vagyok az érzelmeimmel, hogy az adott ember a lényeg, hogy vonzó vagy nem vonzó számomra, tudok-e élni vele, vagy sem. A kor csak egy szám. Petrával nem vesszük észre a köztünk lévő 14 évet. Kicsit kortalannak gondoljuk magunkat, és törekszünk rá, hogy élethossziglan megőrizzük a vitalitásunkat. Szerintem mi még jó sokáig dolgozni fogunk, mert aki dolgozik, az talán lassabban öregszik. Egyébként a sport is közös szenvedélyünk, rendszeresen teniszezünk, futunk vagy edzünk együtt

– magyarázta Palik, mire párja hozzátette, úgy érzi, a műsorvezetővel még legalább harminc évig egy pár lesznek.