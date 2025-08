Néhány hónappal a budapesti lánykérés után felbontotta eljegyzését Paris Jackson

Tavaly év végén egy hónapot töltött Budapesten Michael Jackson 27 éves lánya, Paris Jackson. Ez idő alatt kérte meg a kezét zenei producer párja, Justin Long. Az Index azt írja, az eljegyzésre a New York Café Budapestben került sor. Jackson erről szóló, decemberi posztja azonban már nem elérhető a közösségi oldalán, a kapcsolatnak ugyanis azóta vége lett.

Paris Jackson, aki követte néhai apját a zenei pályán, az X-en erősítette meg, hogy Longgal felbontották az eljegyzésüket. Bejegyzésében azt írta, a szakítás miatt sírt, amikor a Daily Mail múlt hónapban lefotózta őt az utcán.

those are breakup tears. y’all are fkn reaching again

— PK (@ParisJackson) July 31, 2025