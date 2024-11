WhisperTon az ismertségről: Már nem mernék éjszaka elmenni a Blahára egy gyorsétterembe, félnék

Strenner Antal, azaz WhisperTon is táncol a Dancing with the Stars aktuális évadában, Tóth Katica a táncpartnere. A tartalomgyártó a 23. születásnapjának apropóján a Best magazinnak adott interjút, melyben egyebek mellett arról is beszélt, hogyan éli meg azt, hogy a TikTokon mára 1,1 millióan követik – ami a magyar lakosság tíz százalékának felel meg.

Ebbe nem is merek belegondolni, mert el sem tudom képzelni. Büszke vagyok erre, de arra is, hogy én megmaradtam annak a srácnak, aki nulla követővel voltam. Önazonos vagyok, nem játszom meg magamat. Senki nem több azért, mert sokan követik, ez nagyon fontos

– fogalmazott az influenszer, aki a beszélgetés során azt is megosztotta, milyen árnyoldala van a munkájának.

Talán az, hogy bár sok ember szeret és elfogad, vannak, akik nem szeretnek, és már nem mindegy, hova megyek, meg mikor. Már nem mernék éjszaka elmenni a Blahára egy gyorsétterembe, félnék, már óvatos vagyok.

Mint mondja, noha tettlegességig fajuló atrocitás nem érte, verbális már igen. Volt, hogy beszóltak neki, vagy utána üvöltöttek valahol, de úgy véli, ez a munkája velejárója, és még mindig több a pozitívum.

Ami a keresetét illeti, WhisperTon elárulta, hogy a tartalomgyártás meglehetősen jól fizető szakma tud lenni, azonban fontosnak tartja a pénzügyi tudatosságot.

Nem szórom a pénzt, és én is járok turkálóba. De van segítségem, alapítottam egy kft.-t, van egy menedzserem, aki főleg a jogi ügyeket, a papírmunkát viszi, és egy könyvelő is, mert az ügynökségi díjaktól a legkülönfélébb adókig elképesztően sok mindenre kell figyelni.

Sosem jutott eszébe, hogy feladja tartalomgyártói karrierjét, és továbbra sem tervez ilyesmit, sőt: jó érzéssel tölti el, hogy hatással van az emberekre és átmegy az üzenete.

Fogadd el és légy önmagad, ne akarj megfelelni a társadalmi normáknak, se semmi és senki másnak, légy önazonos. Napi ötven-hatvan hosszú levelet kapok a követőimtől, hogy ezzel a felfogással segítettem nekik.

A téma kapcsán a tartalomgyártó arra is kitért, miért döntött úgy két évvel ezelőtt, hogy coming outol a közösségi oldalán.

Nem volt kényszer, de folyamatosan felmerült a téma, és gondoltam, akkor tegyük ezt tisztába. Habár már akkor sem értettem, az, hogy meleg vagyok, miért téma. Ami fontos volt, hogy sok LMBTQ vagy más kisebbséghez tartozónak adtam ezzel erőt és a tudatot, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más

– osztotta meg a lappal, majd azt is elmesélte, hogyan fogadták annak idején a szülei, hogy a saját neméhez vonzódik.