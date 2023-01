Lionel Messi annyi üzenetet kapott Instagramon a vb-győzelem után, hogy letiltották a fiókját

Egy podcastműsorban szerepelt Lionel Messi, az ESPN ebből szemlézett egy érdekes részletet: a minden idők legtöbb lájkkal rendelkező posztját is birtokló argentin játékos arról beszélt, hogy a katari vb-győzelmet követően túl sok üzenetet kapott fiókjába.

Messi got blocked from Instagram because he was receiving too many messages after winning the World Cup 😅🏆 pic.twitter.com/WULlPayn3w

