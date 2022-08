Kirabolták Radics Gigit és zenekarát a koncertjükön, milliós értékű a kár

Radics Gigi hétfő este tette közzé azt a posztot az Instagramján, amiben arról ír, mekkora kár érte őt és a zenekarát. Mint írja, sokat gondolkozott, hogy el merje-e mondani a nyilvánosság előtt, hogy mi történt vele a koncertjén, végül úgy döntött, megteszi.

Hiszen ez is velem történt, hozzáteszem életemben először, emiatt is túlságosan sokkoló élmény volt számomra, hogy ez így előfordulhat. Rájöttem, hogy eddig túl jóhiszeműen ítéltem meg embertársaimat, mindig próbáltam a szépet és a jót meglátni még azokban is, akik esetleg arrogánsan viselkedtek velem