150-200 tini tört be egy őrizetlen floridai villába – a neten terjedő bulivideóik alapján próbálják megtalálni őket

Bejelentésre mentek ki a rendőrök múlt szombaton, de addigra a bulizó kamaszok többsége már kereket oldott. Arra viszont nem gondoltak, hogy a felelőtlen mobilhasználat lebuktathatja őket, így még az est fénypontját, az épület előcsarnokában rendezett bokszmeccset is megörökítették.

A floridai rendőrség egy csapat tinédzserre vadászik, akik a tulajdonos távollétében betörtek egy 8 millió dollár (3 milliárd forint) értékű villába, hogy egy őrült bulit rendezzenek, és az éjszaka egy pontján még az ingatlan előcsarnokát is bokszringgé változtatták – írja a Business Insider.

Egy csendháborításról szóló bejelentés után múlt szombat hajnalban a Walton megyei seriff hivatalát értesítették – áll a hatóság Facebook-bejegyzésben. Bár a bulizó vendégek többsége a rendőrök kiérkezésekor már elmenekült a helyszínről, a Snapchaten és más közösségi platformokon bizonyítékokat tettek közzé a buliról, amelyeket a rendőrség aztán megosztott a Facebookon.

A videókon a Florida északnyugati részén, Panama City közelében lévő házban megrendezett óriási buli egyes részletei is láthatók. A rendőrség által közzétett videók között olyanok is vannak, amelyeken két dühös fiú bokszkesztyűben verekszik egymással, miközben a tömeg nemcsak buzdítja, hanem természetesen kamerázza is őket.

Olyan felvételek is akadnak, melyeken az ingatlan távol levő, gyanútlan tulajdonosának az értékeivel játszanak: ez egyik bulizó például a villában talált ékszerekkel menőzött, de a drágának tűnő bútorok sem úszták meg túl olcsón az univerzális balhét.

Becslések szerint 150-200 tizenéves vett részt a partin. A villát, melynek tulajdonosai a helyi média szerint nem voltak jelen a buli idején, jelenleg is közel 8 millió dollárért (3 milliárd forintért) hirdetik online.

A nyilvános házibulik törvénybe ütköznek, de ez az ügy ennél súlyosabb, mert betörésnek minősül – hívta fel a figyelmet Walton megye seriffhivatala.

Az okozott kártól és az ellopott tárgyaktól eltekintve ez valakinek az otthonának teljes megsértése, amit nem lehet beárazni. Az érzés, amikor tudod, hogy valaki bement a szekrényedbe, felpróbálta a ruháidat, és használta a fürdőszobádat, nem köthető dollárösszeghez

– fogalmazott a videók kísérőszövegeként megosztott közlemény. A seriffhivatal azzal zárta az üzenetet, hogy arra kér mindenkit, aki információval rendelkezik a buliról, hogy jelentkezzen.

A seriffhivatal egyik munkatársa, Corey Dobridnia azt nyilatkozta a USA Todaynek, hogy a videókon szereplő tizenévesek közül néhányat már azonosítottak, de egyelőre senkit sem vádoltak meg.

„A legtöbbjük 21 év alatti, és még ha nem is gondolták, hogy a házba betörtek, tudták, hogy nem kellett volna ott lenniük” – mondta.