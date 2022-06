Matthew McConaughey a Fehér Házban tartott beszédében követelte a fegyvertartás szigorítását

A színész felesége az egyik áldozat cipőjével az ölében ülte végig a férje beszédét.

Két héttel ezelőtt legalább 19 kisgyerek és 2 felnőtt halt meg a texasi iskolai lövöldözésben. Matthew McConaughey, aki maga is a tragédia városában született, ekkor úgy fogalmazott, hogy az iskolai lövöldözés egy járvány, amit megfékezhetünk.

A színész a minap a Fehér Házban mondott beszédet, Joe Biden elnökkel is találkozott – írja a Guardian. Több mint 20 percen át mesélt történeteket a lövöldözés áldozatairól, miközben arról igyekezett meggyőzni az amerikai törvényhozókat, hogy szigorítsanak a fegyvertartás ellenőrzésére vonatkozó törvényeken. Szerinte most lehetőség nyílt arra, hogy végre értelmes reformokat hajthassanak végre: sürgette többek között az általános háttérellenőrzés, illetve a várakozási idő bevezetését az AR-15-ös fegyverek megvásárlásához és a korhatár 21 évre való felemelését is.

Nyugodt és biztonságos iskolákat, továbbá olyan fegyverhasználati törvényeket akarunk, amelyek nem könnyítik meg a rosszfiúk dolgát

– mondta a színész, akinek az édesanyja a tragédia napján kevesebb mint egy mérföldre a lövöldözés helyszínétől foglalkozott gyerekekkel egy óvodában.

McConaughey állítja, hogy a feleségével a lövöldözést követő napon visszautaztak Uvaldeba, hogy időt tölthessenek az elhunytak családjaival. A színész az egyik áldozat rajzát mutatta meg az összegyűlteknek, míg Camila Alves egy elhunyt kislány cipőjével az ölében hallgatta végig a férje beszédét. A legtöbb testet olyannyira megcsonkította a félautomata fegyver, hogy csak DNS-minta alapján, vagy olyan hozzájuk köthető tárgyakkal tudták őket identifikálni, mint amilyen az említett zöld cipő is volt.

Tudják, mit akarnak ezek a szülők? Hogy mit kértek tőlem és Camilától? Azt, hogy a gyerekeik álmai tovább élhessenek. Azt akarják, hogy az életük elvesztése számítson

– magyarázta a színész, hangsúlyozva, hogy most félre kell tenni a párthovatartozást, és egy asztalhoz kell ülni, hogy az amerikai népet képviseljék a döntéshozók.