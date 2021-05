Harry herceg szerint szomorú, de egyáltalán nem bánta meg döntését, hogy kilépett a királyi családból

Szerinte az anyja, Diana hercegné büszke lenne rá.

Oprah Winfrey és Harry herceg dokumentumsorozata, a The Me You Can’t See utolsó részéhez érkezett. A dokuban korábban Lady Gaga beszélt élete egyik tragédiájáról, hogy 19 évesen megerőszakolták, Harry herceg pedig alkohol és drogproblémáiról beszélt.

A fináléban a Buzzfeed cikke alapján Harry herceg visszaemlékezett az egy évvel ezelőtti eseményekre, vagyis, amikor feleségével, Meghan Markle-lel elhatározták, ott hagyják a királyi családot, és feladják az azzal járó kötelezettségeiket. Utólag véleményezte a döntését, és elmondta, hogy egyáltalán nem bánta meg a dolgit.

Elképesztően szomorú, de a legkevésbé sem bántam meg a döntést. Nagyon ijesztő volt megtenni, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar ebben a szituációban találjuk majd magunkat. Azt gondolom, nagyon jó munkát végeztünk, nincsenek megbánásaim

– mondja, majd arról beszél, hogy azóta sokkal komfortosabban érzi magát a bőrében.