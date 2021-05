Harry herceg szerint anyja halála hajszolta bele őt az alkoholba és drogokba

Szerinte apja, Károly herceg nem kezelte megfelelően fiai mentális egészségét.

Oprah Winfrey és Harry herceg új dokumentumsorozata, a The Me You Can’t See kapcsán a Guardian szemlézett a sorozatból, ahol a herceg arról mesélt, gyerekként hogyan küzdött meg anyja, Diana hercegné elvesztésével. Károly herceg nem sokat segített ebben, legalábbis Harry ezt mondja.

Apám azt mondta nekem és Vilmosnak, mikor fiatal voltam, hogy a médiafigyelmet, a szorongást ő is ugyanúgy átélte, nekünk is ezzel kell élnünk. Ennek szerintem nincs értelme. Csak azért, mert te szenvedsz, a gyerekeid miért szenvedjenek? Sőt, pont ellenkezőleg kellene cselekedni: ha nekem rossz, igyekszem a negatív tapasztalatokat, amelyek engem értek, értékes módon átadni, hogy nekik ne legyen bajuk.

Arról is beszélt, hogy ital- és drogproblémái voltak:

Hajlandó voltam inni, drogozni, megtenni mindent, hogy kevésbé érezzem a fájdalmat.

Elmondása szerint, az alkoholhoz sem az ital szeretete miatt nyúlt, szimplán csak azért, hogy elnyomjon magában valamit, a fájdalmat, amely megkeserítette fiatal korát.