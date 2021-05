Kylie Jenner és Travis Scott nyitott kapcsolatban élnek

Legalábbis ezt mondja a TMZ amerikai hírportál.

2019 novemberében szakított Kylie Jenner és Travis Scott, akiknek van egy közös gyerekük is, Stormi Webster. A párról azóta is keringnek pletykák, hogy se veled, se nélküled viszonyban élnek, a TMZ most ezt erősítette meg legújabb írásában.

A lap úgy tudja közeli forrásaira hivatkozva, hogy Jennerék nyitott kapcsolatban élnek, azaz egy párt alkotnak, de nem tiltják meg a másiknak, hogy eközben másokkal is együtt legyenek.

Kettejük megállapodása az lett, hogy újra összejönnek, mert hiányoznak egymásnak, ugyanakkor ez hagyományos élettársi kapcsolatban nem működik már köztük.

A nyitott kapcsolat nem ritka a celebvilágban, külföldön többek közt Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith gyakorolják ezt, itthon pedig Járai Máté és felesége, Járai Kíra.