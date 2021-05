Ellen DeGeneres nem érti, miért állította bárki, hogy nem jó vele dolgozni

Ellen DeGeneres a napokban jelentette be, hogy 18 évad után befejezi a saját nevével fémjelzett beszélgetős műsorát. A döntését azzal indokolta, hogy nem érzi benne a kihívást, amit kreatív emberként állandóan éreznie kellene. A hír után a Today műsorban beszélgetett kicsit a hírről, ahol szóba került az is, hogy tavaly DeGenerest azzal vádolták egykori kollegái, hogy toxikus munkakörnyezetet teremt a stúdióban, és hogy lehetetlen elvárásai vannak az alkalmazottakkal szemben.

Nem igazán értettem akkor sem, ahogy most sem értem ezt az egészet. Azt gondoltam, hogy valami más is megbújik a háttérben, mert annyira egységes és összehangolt volt minden. Az embereket piszkálják, zaklatják, de nálam négy hónapon keresztül folyamatosan ez volt. Az újságokban is csak azt lehetett olvasni, hogy toxikus környezet van nálunk, miközben minden egyes vendégem, aki bejött a műsorba, lelkendezett, hogy milyen jó és boldog az atmoszféra itt