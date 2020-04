Jennifer Aniston és Ellen DeGeneres telefonon keresztül azon ötletelnek, hogy ne unatkozz otthon

De inkább DeGeneres miatt, mert unalmában fél óránként hívja a színésznőt.

Ellen DeGeneres a karantén kezdete óta azzal szórakoztatja magát – és minket, hogy a sztár barátait hívogatja unalmában, de felvett pár olyan videót is, amiben bűvészkedik vagy épp próbál puzzle-t kirakni. Most éppen Jennifer Anistont (majd James Cordent) hívta fel, akitől először is megkérdezte, mit csinál, mire Aniston azt válaszolja, nagyjából ugyanazt, mint harminc perce, mikor utoljára beszéltek. Kiderült, hogy a színésznő a ruhatárát rendszerezi, majd érdeklődik, hogy megy DeGeneres puzzle-projektje.

Hát, meg kellett szabadulnom tőle, mert nagyobb volt, mint az asztal maga. Pedig szándkomban állt kirakni. Még mindig bűvésztrükköket próbálok ki és próbálom elfoglalni magam. Ma reggel könyvet is olvastam. De mit kéne még csinálnunk? Ötletet kell adnunk az embereknek!

Majd Aniston próbál ötletelni, gyorsan ki is találja, hogy épp itt az ideje a tavaszi nagytakarításnak.

Lehet a tavaszi nagytakarítás is jó elfoglaltság most, de tudod mit? Miért nem teszed le a puzzle-t a földre, hogy elférjen?

–kérdi.

Mire DeGeneres rávágja, hogy váltsanak témát és elmondja, hogy Courtney Cox, a Jóbarátok másik sztárja is ugyanezt javasolta, de rájöttek, hogy a háziállatok miatt ez nem túl jó ötlet. Ezután a műsorvezető elköszön azzal, hogy majd fél óra múlva megint hívja Anistont.

Kiemelt kép: YouTube/TheEllenShow