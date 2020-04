Most akkor Ellen DeGeneres a következő híresség, akit törölni kéne a köztudatból?

Az elmúlt hetekben egyre több történet kering Ellen DeGeneres híresen rossz modoráról. Mintha a szakmában az emberek összefogtak volna, hogy leleplezzék Amerika kedvenc műsorvezetőjét, aki – ahogy a korábbi kollégák és egy híresség beszámolójából kiderül – a való életben kibírhatatlan.

A körülötte kialakult balhé április nyolcadikán csúcsosodott ki, amikor DeGeneres a műsora otthon leforgatott változatában elsütött egy érzéketlen poént, amiben az otthoni karantént a börtönhöz hasonlította:

A megszólalása után (amit utólag kivágtak a videóból) többen is kiakadtak azon, hogy a börtönléttel viccelődik a 15 millió dollár (azaz közel ötmillárd forint) értékű luxusvillájában, miközben emberek tömegesen vesztik el a munkájukat. Twitteren hamar elterjedt az a poszt, amiben az otthonáról láthatunk válogatott képeket.

Egy-egy rossz hangvételű poénnal alapvetően még nem lenne nagy probléma, de közvetlenül előtte kezdték el rebesgetni, hogy a kimondottan a kedvességre és érzelmekre épülő műsora és brandje – az LMBTQ közösségnek vitathatatlanul az egyik fontos alakja, mivel ő az első, aki egy amerikai tévés műsorban coming outolt – csak egy illúzió, mivel például a stábtagokkal rettenetesen bánik.

Nikkie de Jager, a Nikkie Tutorials néven ismert youtuber is felidézte nem túl kellemes emlékeit a forgatással kapcsolatban, őt DeGeneres azután hívta meg a műsorba, hogy YouTube-csatornáján arról mesélt, transznemű. A szereplése után a youtuber egy holland műsorban beszélt arról, hogy mennyire nem érezte jól magát a forgatáson, mivel Ellen maga egyrészt a műsoridőn kívül hozzá sem szólt, másrészt végig fagyos hangulatot érzett a stúdióban.

– mondta. Emellett azt is taglalta, hogy DeGeneres egy „kissé távolságtartó és hűvös” volt, de azért hozzátette, hogy hatalmas megtiszteltetés volt számára, hogy azon a színpadon, Ellen mellett jelenhetett meg – úgy is, hogy nem volt annyira kellemes élmény, mint amilyennek képzelte.

Március végén a komikus és színész, Kevin T. Porter Twitteren úgy jellemezte Ellen DeGenerest, mint a „hírhedten a leggonoszabb ember a világon”, emellett posztjában arra buzdít mindenkit, írjon olyan sztorikat, amikor kapcsolatba került Ellennel és a műsorvezető gonosz volt velük. Minden sztoriért cserébe két dollárt adakozik a Los Angeles-i ételbanknak.

