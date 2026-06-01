„Azt mondták, itthon ne is próbálkozzunk” – külföldön esett át embrióbeültetésen Tornóczky Anita

Tornóczky Anita jelenleg második gyerekét várja, a baba mesterséges megtermékenyítés útján fogant. A műsorvezető első kisfia is lombik segítségével született, az akkori kezelésből pedig három embrió maradt meg. Ezek közül a második beültetési kísérlet bizonyult sikeresnek.

Nemrég Tornóczky elárulta, esetében miért nem Magyarországon került sor az embrióbeültetésre. Az édesanya egy korábbi sorstársának adott tanácsán keresztül mesélt arról, hogy itthon sokszor nem végzeznek el olyan fontos vizsgálatokat, melyek a sikeres beágyazódáshoz elengedhetetlenek lennének.

„Mindenkinek más a problémája. Van, akinél a megtapadás a gond, van, akinél a sejtek minősége, másnál pedig az immunrendszer. Léteznek úgynevezett genetikai immunrendszeri vizsgálatok, amelyekkel meg lehet nézni, mennyi valóságalapja van ennek. Ha túl erős az immunválasz, akkor a szervezet idegen testként érzékelheti a beültetett embriót, megtámadhatja, és emiatt nem jön létre a terhesség” – idézi Tornóczkyt a Bors.

Esetükben a hazai szakemberek nem jöttek rá a probléma okára, ezért azt ajánlották nekik, próbálkozzanak külföldön.

Nem volt beültetésem itthon, mert nem jöttek rá, hogy miért nem esem teherbe. És aki végül rájött az okára, az rögtön azt mondta, hogy már ne is próbálkozzunk itthon, hanem menjünk Szlovákiába.

Mint ma már tudjuk, a tanács hasznosnak bizonyult, Tornóczky Anita kisfia szeptember végén születik majd meg.