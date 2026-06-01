ByeAlex arról, hogy Dopeman nyilvános vitára hívta Puzsért: Olyan lenne, mint nézni, ahogy egy kocka próbálkozik a repüléssel

A minap az Index számolt be arról, hogy Dopeman felhívta telefonon Puzsér Róbertet, hogy nyilvános vitára hívja, miután az interneten nagy visszhangot váltottak ki a publicistának tulajdonított, valójában manipulált telefonhívásos videók. A beszélgetés során Puzsér jelezte, hogy elvonuláson van, ám azt mondta a rappernek, hogy szeptember után térjenek vissza a témára.
A hírrel ByeAlex is találkozott, aki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében kommentálta azt.
Minek? Puzsér rapben is leiskolázta, vitában olyan lenne, mint nézni, ahogy egy kocka próbálkozik a repüléssel, miközben csak zuhanni tud
– fűzte hozzá egy, a témában íródott cikkhez ByeAlex, aki korábban hasonló módon szólt be Curtisnek is:
Curtis annyira berágott erre, hogy azóta ByeAlex összes posztja alá bohócemojikat és bohócos mémeket posztol.