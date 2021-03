Pumped Gabo a nyáron 90 emberrel lesz összezárva

Legalábbis a tervek szerint.

Pumped Gabo is szerepelni fog a Doktor Balaton című sorozatban

Tavaly év végég Pumped Gabo már belengette, hogy egy Pumpedékhez hasonló realityben fog szerepelni, aminek most már túl is vannak a pilot forgatásán. A posztjából kiderült a műsor neve és az is, hogy júniusra tervezik az igazi munkát, ahol közel százan lennének egy helyszínen.

Partyhotel promó forgatás, Partyhotel hangulatban ♥️ 2021 jún. 24-26. Forgatás, munka után 8an maradtunk, kicsit kiengedtünk, a képek, videók átadják a vibe-ot, el sem tudom képzelni mi lesz majd nyáron, amikor 3 napig 90en leszünk 34 szobában 2 lakosztályban? 🕺🏽😀 kemény lesz

– írta Pumped Gabo.