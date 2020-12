Vélhetően egy kisebb szerepben.

Eddig úgy tűnik, 2021 tavaszán mutatkozhat be a TV2-n a Doktor Balaton című napi sorozat, melynek főszereplője Mészáros András lesz, mellette Hirtling István, Pálfi Katalin és Sárközi Nagy Ilona is látható lesz, de feltűnik Voith Ági és Bodrogi Gyula is. És mint a sorozat instagramos előzeteséből kiderült, Pumped Gabo is tisztelét teszi majd a műsorban.