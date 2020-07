Isla Fisher örökbefogadott egy kölyökkutyát, aki majdnem akkora, mint ő

Lehetetlen eldönteni, hogy melyikük cukibb.

Isla Fisher és férje, Sacha Baron Cohen hazavittek egy kiskutyát, akit Maisy-re kereszteltek. A fotón Fisher épphogy csak bírja a két kezével tartani a kutyát, de ennek ellenére úgy örül, mintha ő is gyerek lenne. Maisy, aki szerintünk egy Óangol juhászkutya valószínűleg még ennél nagyobbra is megnőhet. A fotó annyira jól sikerült és olyan aranyos a kiskutya, hogy Natalie Portman, Courteney Cox és Helena Christensen is áradoztak egy sort a komment szekcióban.

