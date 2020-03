Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egyhamar halljuk énekelni.

Tegnap arról írtunk, hogyan ugratta Drake Rihannát, hogy adja ki új albumát, azt viszont nem gondoltuk volna, hogy hatással is lesz rá. Ma reggel arra keltünk, hogy kiadott egy új számot, PartyNextDoorral közösen. Habár az új album még mindig nem jelent meg, a Believe It 2017 óta az első szám, amiben hallhatjuk Rihannát énekelni. Már majdnem elfelejtettük, hogy milyen hangja is van.

Kiemelt kép: Aurelien Meunier/Getty Images For Fenty