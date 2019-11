Kiderült, miben rossz Rihanna

Seth Meyers egy szegmens kedvéért lerészegedett vele, akkor jött rá.

Seth Meyers-nek volt egy igencsak népszerű szegmense, ami abból állt, hogy elmentek fényes nappal egy kocsmában Rihannával berúgni.

Most Jimmy Fallon vendégeként a műsorvezető beszélt az élményről és kiderült, hogy felfedezte a lassan idegesítően mindenben tökéletes RiRi gyenge pontját. A popsztár nem tud normális fotókat lőni. Erre akkor jött rá Meyers, amikor másnap megnézte a telefonját, amivel Rihanna szelfiket lőtt róluk, és megállapította, hogy mennyire rémes fotók készültek. Kettőt be is mutattak a műsorban, sőt, egy harmadik képet is mutatott a komikus magáról, ahogy miután hazaért nagyon részegen erről a forgatásról, bealudt a padlón.

Kiemelt kép: YouTube