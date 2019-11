Megérkezett a 3D-s Scooby-Doo-film előzetese

Lesz az új filmben eredetsztori is.

A Warner Bros feléleszti a mozikban is a Scooby-Doo franchise-t egy 3D animációs filmmel, szombaton pedig megérkeztek az első fotók is, hogy hogyan fognak kinézni a jól ismert hősök a Scoob! címre keresztelt új verzióban.

Most az első előzetes is kijött, egyelőre csak eredeti nyelven, amiből kiderül, hogy az új filmben elmesélik majd Scooby és Bozont barátságának eredetsztoriját is, ahogy azt is, hogyan ismerte meg a csapat többi részét. Persze végig nem a múltban fog játszódni, kapunk ezúttal is új szörnyek után nyomozós kalandot a felnőtt szereplőkkel. A Scoob! jövő év március 15-én kerül majd Amerikában a mozikban, vélhetően nálunk se fog sokat késni majd.

Kiemelt kép: YouTube