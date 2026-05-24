Nyílt levelet írtak a fideszesek Orbán Anitának: „A karriered csúcsára úgy jutottál fel, hogy elárultál bennünket. Szégyelld magad!”

A korábbi Orbán-kormányok tagjai közösen jegyzett nyílt levelet írtak Orbán Anitának, melyben nyomatékosan igyekezték visszautasítani azt, hogy az ország külügyminisztere az előző rendszer kormányzati szereplőivel kapcsolatban korrupciós vádakat emlegetett. A levélben tegezve szólították még Orbán Anitát, mert mint írják: „Hosszú éveken keresztül dolgoztál velünk az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban. Ezért is vagyunk egymással tegező viszonyban.”

Orbán Anita a prágai Globsec Forum meghívott vendége volt a hétvégén, ahol először szólalt meg hivatalos keretek között már beiktatott külügyminiszterként. Itt kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy „az előző kormány korrupciója miatt Magyarország sajnos sok EU-s forrástól elesett, 2 milliárd eurótól már véglegesen”, illetve kijelentette, hogy a Tisza-kormány minden ellopott közpénznek utána fog menni, mert azt a magyar emberektől lopták el.

Kijelentései a jelek szerint felbosszantották a Fidesz közösségét, mert az állításokra egy támadó hangvételű levélben reagáltak, amit az MTI-n keresztül közöltek. Ennek első soraiban azt vetették a Fidesz politikusai Orbán Anita szemére, hogy egy ideig ő maga is velük dolgozott, ennek ellenére soha nem tett bejelentést vagy jelzést korrupció gyanúja miatt.

Az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben. Most, hogy Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat. Pedig tudod, hiszen belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták

– olvasható a korábbi fideszes kormánytagok levelében, akik a korrupciós vádakat „alattomos, önmagát mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaknak” minősítették, és azokat Orbán Anita egykori külügyes kollégáinak a nevében visszautasították.

„Az a tény, hogy karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod. Ezt majd a Jóisten elrendezi. De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket. Röviden: szégyelld magad!” –folytatódik a Fidesz levele. Az ellenzéki párt képviselői ezután úgy fogalmaztak, hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését, majd felhozták azt, amikor Magyar Péter és a miniszterei első alkalommal jelentkeztek be a Karmelita elől. A fideszesek szerint Orbán Anita itt „a cipője orrát méregetve”, „kínosan feszengve állt új főnöke háta mögött”, amivel arra utalnak, hogy „a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is.”

Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!

– ezzel zárul végül a külügyminiszternek címzett levél, amit hivatalosan az Orbán-kormány tagjai jegyeztek.

Orbán Anita 2010 és 2015 között dolgozott a Külügyminisztériumban az Orbán Viktor vezette kormányok idején, munkája leginkább az európai energiabiztonságra, a gázellátás diverzifikálására és a regionális energetikai együttműködésekre koncentrált. 2015-ben távozott, amikor fordulat kezdett beállni a magyar külpolitikában és az Orbán-kormány elkezdett Oroszország felé helyezkedni. A külügyminiszter erről is beszélt a Válasz Online-nak adott interjújában, amit lapunk is szemlézett.