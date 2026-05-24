baleset13-as főútmentőhelikopter
Belföld

Három autó ütközött a 13-as főúton, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

admin Rugli Tamás
2026. 05. 24. 21:30
Két embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a kocsiból.

Az első információk szerint öten megsérültek, amikor három autó ütközött vasárnap este a 13-as főúton, az utat a szemle és a mentés idejére teljesen lezárták – tájékoztatta a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-t.

Tóth Anikó közlése szerint a baleset Nagyigmánd közelében, a 14-es kilométernél történt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: a járművek utasai közül két embert a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével.

A balesethez az ácsi önkormányzati, a csépi és a kocsi önkéntes tűzoltók vonultak ki, a helyszínre mentőhelikopter érkezett.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Nobel-díjas lázadó, aki örök misztikum marad – 85 éves Bob Dylan
A Fidesz azt állítja, törvényesen hajtotta végre a költségvetést
Kálnoki Kis Attila lesz a sportállamtitkár Magyar Péter kormányában
„Már kevés volt a szextelefon, a sztriptíz” – így lett Vad Katiból Michelle Wild
Nyílt levelet írtak a fideszesek Orbán Anitának: „A karriered csúcsára úgy jutottál fel, hogy elárultál bennünket. Szégyelld magad!”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik