Három autó ütközött a 13-as főúton, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Az első információk szerint öten megsérültek, amikor három autó ütközött vasárnap este a 13-as főúton, az utat a szemle és a mentés idejére teljesen lezárták – tájékoztatta a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-t.

Tóth Anikó közlése szerint a baleset Nagyigmánd közelében, a 14-es kilométernél történt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: a járművek utasai közül két embert a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével.

A balesethez az ácsi önkormányzati, a csépi és a kocsi önkéntes tűzoltók vonultak ki, a helyszínre mentőhelikopter érkezett.