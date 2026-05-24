anne hathaway
Szórakozás

Anne Hathaway 10 évig vak volt a bal szemére

TheStewartofNY / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 24. 10:50
TheStewartofNY / Getty Images

Anne Hathaway most először beszélt nyíltan a látásproblémáiról: egy podcastműsorban a 43 éves sztár elárulta, hogy egy évtizedig „jogilag vak” volt az egyik szemére.

10 évig félig vak voltam.

Hathawaynek 30 és 40 éves kora között korai szürkehályogja volt. Ahogy fogalmaz, gyakorlatilag megvakult a bal szemére, és ez már olyan szintű stresszt okozott számára, hogy műtétre adta a fejét.

És csak akkor fogtam fel igazán, mennyire rossz volt a helyzet, amikor végre láttam a teljes spektrumot. Azóta megnyugodtam. Nem is vettem észre, hogy ez tényleg megterheli az idegrendszeremet.

Ha már Hathaway, ajánljuk alábbi kvízünket vele kapcsolatban:

Kapcsolódó
Kvíz: mennyit tudsz Az ördög Pradát visel 1. részéről?
Csak a legnagyobb rajongók tudják a választ mind a 10 kérdésre!
6 fotó
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Elmesélte a magyar házaspár, hogyan csaltak ki tőlük 87 milliót az interneten – videó
Egy éve ilyenkor: csilipaprikás kesztyűvel vizsgálta meg az aranyeres rabot a tiszalöki börtön doktornője
Presser Gábor a Kossuth téri fellépéséről beszélt, elárulta, ki hívta meg a rendezvényre
A cannes-i vörös szőnyegen lépdelt Schumacher Vanda, valaki megkérdezte, mi keresnivalója volt ott
Kálnoki Kis Attila lesz a sportállamtitkár Magyar Péter kormányában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik