Anne Hathaway 10 évig vak volt a bal szemére

Anne Hathaway most először beszélt nyíltan a látásproblémáiról: egy podcastműsorban a 43 éves sztár elárulta, hogy egy évtizedig „jogilag vak” volt az egyik szemére.

10 évig félig vak voltam.

Hathawaynek 30 és 40 éves kora között korai szürkehályogja volt. Ahogy fogalmaz, gyakorlatilag megvakult a bal szemére, és ez már olyan szintű stresszt okozott számára, hogy műtétre adta a fejét.

És csak akkor fogtam fel igazán, mennyire rossz volt a helyzet, amikor végre láttam a teljes spektrumot. Azóta megnyugodtam. Nem is vettem észre, hogy ez tényleg megterheli az idegrendszeremet.

