Kultúra
A Nobel-díjas lázadó, aki örök misztikum marad – 85 éves Bob Dylan
Aaron Rapoport / Corbis / Getty Images
Bob Dylan 1986-ban
Immár hat évtizede rombolja le és építi újra azt, amit a közönség gondol róla a politikus folkdaloktól kezdve a lázadó rockig, közben pedig még Nobel-díjat is nyer. Dalaival generációk hangjává vált, miközben mindvégig megmaradt misztikus legendának. Bob Dylan május 24-én lett nyolcvanöt éves.
