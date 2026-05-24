A mandalóri és Grogu nem rossz, csak tökéletesen fölösleges

A 2010-es években feltámasztott és egyből mindent elárasztó Star Wars-tartalmakról már lapunk is leírt mindent, amit csak lehetett. A harmadik trilógia finoman szólva is megosztotta az embereket, a Zsivány Egyesen kívül kifejezetten rühellték a szériát, ez persze nem akadályozta meg a Lucasfilmet abban, hogy alapanyagot adjanak a merchgyárnak, inkább csak irányt váltottak: a kisképernyővel próbálkoztak, és ez be is vált.

Az Andor például úgy tudott mesélni a diktatórikus berendezkedésekről, hogy az nemcsak Star Wars-viszonylatban volt dicséretes. Nem sokkal előtte ebben a megköpködött miliőbe érkezett A mandalóri, amiben az volt a legjobb, hogy úgy volt a legélvezhetőbb Star Wars-termék, hogy végre nem ragaszkodott körömszakadtáig az ezerszer bejáratott panelekhez.