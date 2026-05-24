„87 millió forint – ennyit veszített egy házaspár, akiket telefonon vettek rá arra, hogy telepítsék a HopToDesk nevű alkalmazást a számítógépükre”
– így kezdődik a Pest vármegyei rendőrség alább is látható Facebook-bejegyzése.
A szerv videót posztolt, amelyben a sértettek elmesélték, hogyan verték át őket, és milyen hibákat követtek el. A férj elmondja, hogy két tételt szerettek volna elutalni online, a felesége pedig hozzáteszi, milyen szöveggel jelentkeztek be náluk ekkor a csalók.
A jó hír, hogy a csaló már bilincsben van – olvasható a bejegyzésben; majd fontos tanácsok következnek a lakosságnak:
- A rendőrség és a banki ügyintézők soha nem kérik, hogy telepítsd a HopToDesk vagy az AnyDesk nevű alkalmazást a számítógépedre!
- Soha ne adj hozzáférést idegeneknek a készülékeidhez vagy a netbankodhoz!
- Ismeretlen vagy gyanús linkre ne kattints!