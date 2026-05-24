banki csaláshoptodeskvideóátverés
Élet-Stílus

Elmesélte a magyar házaspár, hogyan csaltak ki tőlük 87 milliót az interneten – videó

24.hu
2026. 05. 24. 09:37
A Pest vármegyei rendőrség Facebook-posztjában mesélnek arról, hogy verték át őket egy alkalmazás telepítésével.

„87 millió forint – ennyit veszített egy házaspár, akiket telefonon vettek rá arra, hogy telepítsék a HopToDesk nevű alkalmazást a számítógépükre”

– így kezdődik a Pest vármegyei rendőrség alább is látható Facebook-bejegyzése.

A szerv videót posztolt, amelyben a sértettek elmesélték, hogyan verték át őket, és milyen hibákat követtek el. A férj elmondja, hogy két tételt szerettek volna elutalni online, a felesége pedig hozzáteszi, milyen szöveggel jelentkeztek be náluk ekkor a csalók.

A jó hír, hogy a csaló már bilincsben van – olvasható a bejegyzésben; majd fontos tanácsok következnek a lakosságnak:

  • A rendőrség és a banki ügyintézők soha nem kérik, hogy telepítsd a HopToDesk vagy az AnyDesk nevű alkalmazást a számítógépedre!
  • Soha ne adj hozzáférést idegeneknek a készülékeidhez vagy a netbankodhoz!
  • Ismeretlen vagy gyanús linkre ne kattints!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Usziknak óriásit kellett fordítania, hogy ne verjék meg, de furcsa véget ért a meccse
Tömegverekedés a diplomaosztón: székekkel verték egymást a szülők – videó
250 magyar településre érkezett kőzúzalék az azbesztbotrányban érintett osztrák bányákból
Valaki elvitte az ötös lottó főnyereményét
Kálnoki Kis Attila lesz a sportállamtitkár Magyar Péter kormányában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik