elektromos rollergázolásóbudaidős férfi
Belföld

Ha fel is ébred a kómából, valószínűleg akkor sem élhet már teljes életet az idős férfi, akit elektromos rollerrel gázoltak el a zebrán

Kiss László / Facebook
admin Rugli Tamás
2026. 05. 24. 19:54
Lánya szerint rá sem ismertek az édesapjára, olyan mértékű sérüléseket szenvedett a férfi a fején.

Még mindig kómában van az az idős férfi, akit csütörtökön gázoltak el egy zebrán elektromos rollerrel Óbudán. A BRFK sajtóosztálya korábban lapuk megkeresésére azt írta, a baleset következtében a 74 éves férfi elesett, az elsődleges adatok szerint azt állapítotátk meg, hogy súlyos sérülést szenvedett, ezért a mentők kórházba vitték.

Az áldozat lánya most az RTL Híradójának szólalt meg: édesapja a fején olyan mértékű sérüléseket szenvedett, hogy felismerhetetlen a baleset után, az orvosok szerint pedig akkor sem lesz esélye később teljes életet élni, ha életben marad.

Azt mondják, hogy ne nagyon reménykedjünk, és készüljünk fel a legrosszabbra

– nyilatkozta az áldozat lánya, aki azt is mondta, naponta többször bemennek a kórházba a férfihoz, de minden látogatás egy újabb trauma számukra. Édesanyját annyira megviselte a dolog, hogy rosszul lett, amikor a baleset után először meglátta a férfit.

A BRFK közúti baleset okozása vétség gyanúja miatt indított az ügyben büntetőeljárást.

