„Már kevés volt a szextelefon, a sztriptíz” – így lett Vad Katiból Michelle Wild

Vad Kati, művésznevén Michelle Wild szerepelt a Friderikusz Talkshow-ban (abban az adásban, ahol Scherer Péter is). Arról, hogy mi vette rá, hogy a felnőttfilmiparban helyezkedjen el, azt mondja, vágyott rá, hogy ott tudjon kiteljesedni.
A művészeti pálya mellett foglalkoztatott az erotika világa, hogy hogyan lehet ezt magasabb szinten megélni. Próbálkoztam különböző dolgokkal, amik e felé vezettek. Már kicsit kevés volt a szextelefon, a sztriptíztáncolás.
Azt mondja, egy ügynöki hirdetésen keresztül csöppent bele a szakmába.
Nem voltam abban biztos, hogy szuper jó lesz.
Arról, hogy miért lett Michelle Wild, úgy fogalmaz:
A Vadot megtartottam. Nem arról szól ez a vadság, hogy én bárkinek fájdalmat okozzak. Sőt! Az a cél, hogy könyörtelenül örömet okozzak. Borzasztóan jó időszak volt, hogy ezt a vadságot ebben a bajtársias közegben tudjam kibontakoztatni. (…) Én ősibb, elemibb dolgot képviseltem a magyar lányok legendás alamuszi nyuszi nagyot ugrik dologgal.