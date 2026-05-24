A Fidesz azt állítja, törvényesen hajtotta végre a költségvetést

A Fidesz visszautasítja a Tisza-kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban – közölte az ellenzéki párt vasárnap az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket – írták.

Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget

fogalmaztak a közleményben.

Magyar súlyos állításokat tett

Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott szombati interjújában egyebek mellett azt közölte: az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet. Ez a politikai felelősségen kívül felvet büntetőjogi felelősségeket is – szögezte le.

Magyar Péter megjegyezte, 2025-ben 3,7 százalékos hiánnyal fogadták el az idei költségvetést, amit 5 százalékra módosítottak, majd a kormányzati átadás-átvétel során