Élet-Stílus

Holttestre bukkantak egy angliai városban – aztán kiderült, hogy az a test sosem élt

2026. 05. 24. 13:59
Sorra érkeztek a bejelentések a hatósághoz.

Kisebb pánik tört ki az angliai Peterborough-ban, miután több lakostól is bejelentés érkezett, hogy „holttestre” bukkantak.

Május 21-én Orton Wistow városrészben élők arra ébredtek, hogy egy bokros területen élettelen test fekszik.

Az egyik önkormányzati képviselő arról számolt be a Peterborough Telegraph című lapnak, hogy tizenkét üzenetet kapott, és négy elmosódott fotót is küldtek neki.

Aztán kiderült, hogy nemhogy gyilkossági ügytől nem kell tartani, de egyáltalán nincs „ügy” – merthogy a bokrokban nem holttest feküdt.

Hanem egy kidobott szexbábu.

A gumibarátnőt eltávolították a félreértésre okot adó bokros területről – és kidobták a szemétbe.

Egy bennfentes a lapnak azt mondta: „Nem gyilkossági rejtélyről van szó… csak valaki elhagyott egy felfújható barátnőt egy bokorban.”

