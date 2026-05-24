Holttestre bukkantak egy angliai városban – aztán kiderült, hogy az a test sosem élt

Kisebb pánik tört ki az angliai Peterborough-ban, miután több lakostól is bejelentés érkezett, hogy „holttestre” bukkantak.
Május 21-én Orton Wistow városrészben élők arra ébredtek, hogy egy bokros területen élettelen test fekszik.
Az egyik önkormányzati képviselő arról számolt be a Peterborough Telegraph című lapnak, hogy tizenkét üzenetet kapott, és négy elmosódott fotót is küldtek neki.
Aztán kiderült, hogy nemhogy gyilkossági ügytől nem kell tartani, de egyáltalán nincs „ügy” – merthogy a bokrokban nem holttest feküdt.
Hanem egy kidobott szexbábu.
A gumibarátnőt eltávolították a félreértésre okot adó bokros területről – és kidobták a szemétbe.
Egy bennfentes a lapnak azt mondta: „Nem gyilkossági rejtélyről van szó… csak valaki elhagyott egy felfújható barátnőt egy bokorban.”