Usziknak óriásit kellett fordítania, hogy ne verjék meg, de furcsa véget ért a meccse

Olekszandr Uszik megőrizte veretlen mérlegét, miután a gízai piramisoknál rendezett ökölvívógálán egy 11. menetes TKO-val legyőzte Rico Verhoevent.

A Verhoeven minden idők egyik legjobb kickboxolója, és bár előzetesen sokan arra számítottak, hogy ez inkább amolyan bemutatómeccs jelleget ölt, a holland komolyan vette az ütközetet, gyorsan kezdett és kissé szokatlan, támadó mozgásával komoly feladat elé állította az ukránt. Uszik sokáig nem is találta a fogást ellenfelén, már javában a csata második felében jártunk, amikor menetről menetre egyre közelebb került Verhoeven a szenzációs győzelemhez.

Uszik aztán a tizedik menetben feljebb kapcsolt, a holland pedig fáradni kezdett. A 11. menet volt végül a döntő, az ukrán egy felütéssel megrendítette és padlóra küldte az ellenfelét, aki azonban felállt, és bár remegő lábakon, de folytatta. Uszik ekkor megérezte a vérszagot,

a kötelekhez szorította riválisát, akit rendesen megsorozott, a ringbíró, Mark Lyson pedig közbelépett és hivatalos egy másodperccel a menet végét jelző gong előtt leléptette a hollandot.

A döntésnek még minden bizonnyal lesznek bírálói.

Verhoeven és a csapata is egyből reklamált, majd a holland arról beszélt, érzése szerint korán lépett közbe a mérkőzésvezető, hagynia kellett volna, hogy kijöjjön a 12. menetre.

De nem rajtam múlt ez a döntés. A magam részéről szuper hálás vagyok a lehetőségért.

Az ESPN cikke szerint Uszik 112-szer találta el ellenfelét, Verhoeven pedig 113-szor. Két pontozónál döntetlen volt az állás, egynél pedig a holland vezetett, ebből is látszik, mekkorát mentett Uszik a végére.

Kemény ütközet volt, de csak bokszoltam tovább, és jött a jobb felütésem. Bam! Életemben először azt csináltam, amit akartam, és nem azt, amit elvárnak tőlem, és olyan valaki ellen, akit mások szeretnének

– mondta az ukrán azzal kapcsolatban, hogy nem valamely nehézsúlyú kihívójával nézett ismét farkasszemet, hanem egy kickboxoló ellen lépett szorítóba.

Uszik mérlege így már 25-0 profiként, a vártnál sokkal látványosabbra sikerült meccsen megvédte öveit a WBA-nál és a WBC-nél. Nem zárkózott el attól, hogy legyen egy visszavágó Verhoevennel szemben.